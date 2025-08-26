Neuer Wanderweg im Erzgebirge: Warum es schon vor der Fertigstellung Ärger damit gibt

Aue
In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator ist Gottfried Fuchs mit seinem Verein Historische Skitruhe. Dem mangelt es an Geld, weswegen die Gemeinde einspringen sollte.
In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator dessen ist der Verein Historische Skitruhe Schönheide. Zur Umsetzung der Idee waren rund 47.000 Euro notwendig. 90 Prozent davon werden durch Leader gefördert. Die Hälfte davon wurde dem Verein bereits ausgezahlt. Den Rest aus der eigenen Kasse aufzubringen, dazu ist der Verein nicht in der...
