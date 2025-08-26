Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neuer Wanderweg im Erzgebirge: Warum es schon vor der Fertigstellung Ärger damit gibt

Der neu gestaltete Wanderweg am Knock in Schönheide. Der Verein Historische Skitruhe hat sich darum gekümmert.
Bild: Niko Mutschmann
Der neu gestaltete Wanderweg am Knock in Schönheide. Der Verein Historische Skitruhe hat sich darum gekümmert.
Der neu gestaltete Wanderweg am Knock in Schönheide. Der Verein Historische Skitruhe hat sich darum gekümmert. Bild: Niko Mutschmann
Neuer Wanderweg im Erzgebirge: Warum es schon vor der Fertigstellung Ärger damit gibt
Redakteur
Von Heike Mann
In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator ist Gottfried Fuchs mit seinem Verein Historische Skitruhe. Dem mangelt es an Geld, weswegen die Gemeinde einspringen sollte.

In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator dessen ist der Verein Historische Skitruhe Schönheide. Zur Umsetzung der Idee waren rund 47.000 Euro notwendig. 90 Prozent davon werden durch Leader gefördert. Die Hälfte davon wurde dem Verein bereits ausgezahlt. Den Rest aus der eigenen Kasse aufzubringen, dazu ist der Verein nicht in der...
