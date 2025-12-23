Neuer Whisky für das Erzgebirge: Premiere im Gästehaus „1979“

Gemeinsam mit einer Brennerei hat das Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg eine limitierte Whisky-Abfüllung realisiert. Die Auflage spielt auf den Namen des Gästehauses „1979“ an.

Warum das Gästehaus „1979“ in Schneeberg diesen Namen trägt, bleibt weiter ein Geheimnis. Nun hat das Kulturzentrum Goldne Sonne erstmals in Form eines eigens aufgelegten Whiskys einen Teil der Geschichte aufgegriffen. Verantwortlich dafür ist Geschäftsführer Denny Helmer, der gemeinsam mit einer bayerischen Brennerei eine limitierte... Warum das Gästehaus „1979“ in Schneeberg diesen Namen trägt, bleibt weiter ein Geheimnis. Nun hat das Kulturzentrum Goldne Sonne erstmals in Form eines eigens aufgelegten Whiskys einen Teil der Geschichte aufgegriffen. Verantwortlich dafür ist Geschäftsführer Denny Helmer, der gemeinsam mit einer bayerischen Brennerei eine limitierte...