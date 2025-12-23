MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Neuer Whisky für das Erzgebirge: Premiere im Gästehaus „1979“

Denny Helmer hat mit dem ersten eigenen Whisky-Projekt einen Traum verwirklicht.
Denny Helmer hat mit dem ersten eigenen Whisky-Projekt einen Traum verwirklicht. Bild: Ralf Wendland
Denny Helmer hat mit dem ersten eigenen Whisky-Projekt einen Traum verwirklicht.
Denny Helmer hat mit dem ersten eigenen Whisky-Projekt einen Traum verwirklicht. Bild: Ralf Wendland
Aue
Neuer Whisky für das Erzgebirge: Premiere im Gästehaus „1979“
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeinsam mit einer Brennerei hat das Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg eine limitierte Whisky-Abfüllung realisiert. Die Auflage spielt auf den Namen des Gästehauses „1979“ an.

Warum das Gästehaus „1979“ in Schneeberg diesen Namen trägt, bleibt weiter ein Geheimnis. Nun hat das Kulturzentrum Goldne Sonne erstmals in Form eines eigens aufgelegten Whiskys einen Teil der Geschichte aufgegriffen. Verantwortlich dafür ist Geschäftsführer Denny Helmer, der gemeinsam mit einer bayerischen Brennerei eine limitierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
15.10.2025
3 min.
Neue hochprozentige Schnapsidee aus dem Erzgebirge: Lautergold bringt „Haamit“-Whisky auf den Markt
Enrico Siegel mit der neuesten Whisky-Kreation von Lautergold. Sie trägt den Namen „Haamit“.
Whiskys gelten bei Lautergold als Erfolgsmodell: Sobald Neuerscheinungen publik werden, trudeln bundesweit Bestellungen ein. Nun will der Spirituosenhersteller Heimatgefühl ins Glas bringen.
Anna Neef
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
21.11.2025
4 min.
Sicherer, gemütlicher, genussvoller: So verändert sich dieser traditionsreiche Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Die Zimmerei Albert & Haußner aus Neustädtel – vorn rechts im Bild Chef Jens Haußner – baut seit 15 Jahren den Schneeberger Weihnachtsmarkt mit auf.
Von der Händler- zur Genussmeile entwickelt sich der Weihnachtsmarkt in Schneeberg. Das hat mehrere Gründe, sagen die Veranstalter. Und es gibt weitere Herausforderungen.
Anna Neef
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel