Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die kleine Amelie Matilda war mit ihrer Mutter Annika Heidl am ersten Tag in der neuen Praxis von Dr. Jochen Wendler in Schönheide.
Die kleine Amelie Matilda war mit ihrer Mutter Annika Heidl am ersten Tag in der neuen Praxis von Dr. Jochen Wendler in Schönheide. Bild: Eberhard Mädler
Die kleine Amelie Matilda war mit ihrer Mutter Annika Heidl am ersten Tag in der neuen Praxis von Dr. Jochen Wendler in Schönheide.
Die kleine Amelie Matilda war mit ihrer Mutter Annika Heidl am ersten Tag in der neuen Praxis von Dr. Jochen Wendler in Schönheide. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Arzt nimmt Arbeit in Praxis auf
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus von Schönheide hat ihre Arbeit aufgenommen. Zum Tag der offenen Tür kamen viele Neugierige.

Das erste Baby in Behandlung von Dr. Jochen Wendler im neuen Schönheider Ärztehaus war am Donnerstag Amelie Matilda Heidl. Mutter Annika kam mit ihr zur Sprechstunde. Mandy Heidl, die Oma von Klein-Amelie, war 1970 das erste Baby in der Sprechstunde von Dr. Klaus Wendler, dem Vater von Jochen Wendler.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
2 min.
Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Mediziner bekommt von Gemeinde den Schlüssel
Planer Torsten Leistner hat den symbolischen Schlüssel für die neue Arztpraxis in Schönheide an den Bürgermeister des Ortes, Thomas Lang, und den Nutzer, Dr. Jochen Wendler (von rechts), übergeben.
Nach knapp einem Jahr Bauzeit konnte die Gemeinde Schönheide an den einzig verbliebenen Allgemeinmediziner im Ort den Schlüssel für eine neue Praxis übergeben. Ab wann dorthin Patienten kommen können.
Heike Mann
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
22.09.2025
4 min.
Gemeinde im Erzgebirge investiert in neues Ärztehaus - Eröffnung im November
Dr. Jochen Wendler (rechts) zieht in wenigen Wochen in das neue Ärztehaus in Schönheide ein. Mit Malermeister Michael Gaudich gab es noch letzte Absprachen zur jüngsten Bauberatung.
Die medizinische Grundversorgung in Schönheide ist gesichert. Das hat eine Investition der Gemeinde in ein neues Ärztehaus ermöglicht. Was sich fürs Praxisteam und die Patienten verbessert.
Heike Mann
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel