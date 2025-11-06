Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Arzt nimmt Arbeit in Praxis auf

Die Praxis von Dr. Jochen Wendler im neuen Ärztehaus von Schönheide hat ihre Arbeit aufgenommen. Zum Tag der offenen Tür kamen viele Neugierige.

Das erste Baby in Behandlung von Dr. Jochen Wendler im neuen Schönheider Ärztehaus war am Donnerstag Amelie Matilda Heidl. Mutter Annika kam mit ihr zur Sprechstunde. Mandy Heidl, die Oma von Klein-Amelie, war 1970 das erste Baby in der Sprechstunde von Dr. Klaus Wendler, dem Vater von Jochen Wendler.