  • Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Mediziner bekommt von Gemeinde den Schlüssel

Planer Torsten Leistner hat den symbolischen Schlüssel für die neue Arztpraxis in Schönheide an den Bürgermeister des Ortes, Thomas Lang, und den Nutzer, Dr. Jochen Wendler (von rechts), übergeben. Bild: Ralf Wendland
Planer Torsten Leistner hat den symbolischen Schlüssel für die neue Arztpraxis in Schönheide an den Bürgermeister des Ortes, Thomas Lang, und den Nutzer, Dr. Jochen Wendler (von rechts), übergeben. Bild: Ralf Wendland
Planer Torsten Leistner hat den symbolischen Schlüssel für die neue Arztpraxis in Schönheide an den Bürgermeister des Ortes, Thomas Lang, und den Nutzer, Dr. Jochen Wendler (von rechts), übergeben.
Planer Torsten Leistner hat den symbolischen Schlüssel für die neue Arztpraxis in Schönheide an den Bürgermeister des Ortes, Thomas Lang, und den Nutzer, Dr. Jochen Wendler (von rechts), übergeben. Bild: Ralf Wendland
Aue
Neues Ärztehaus im Erzgebirge: Mediziner bekommt von Gemeinde den Schlüssel
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach knapp einem Jahr Bauzeit konnte die Gemeinde Schönheide an den einzig verbliebenen Allgemeinmediziner im Ort den Schlüssel für eine neue Praxis übergeben. Ab wann dorthin Patienten kommen können.

Im Wartezimmer des neuen Ärztehauses in Schönheide herrschte am Freitagvormittag dichtes Gedränge. Weil die Praxis von Dr. Jochen Wendler aber erst Anfang November eröffnet, waren es nicht auf ihre Untersuchung wartende Patienten, stattdessen all jene, die dazu beigetragen haben, in einem knappen Jahr die ehemalige Kindertagesstätte in einen...
