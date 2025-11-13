Neues Hirschkopfhaus in Carlsfeld: Arbeiten gehen Ende entgegen

Noch sind die Handwerker in dem neuen Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld zu Gange. Auf eine Eröffnung Ende des Jahres wird hingearbeitet.

Das neue Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld geht seiner Fertigstellung entgegen. Zwar sieht alles noch nach Baustelle aus, schildert Ortsvorsteher Christoph Beetz die Situation vor Ort. Doch alle hoffen, dass die noch ausstehenden Arbeiten in den nächsten zwei bis drei Wochen erledigt werden können. Dazu gehören der Einbau von Küche...