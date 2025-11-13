Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das neugebaute Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld.
Bild: Ralf Wendland
Die Möbel sind schon da, es gibt aber noch einige Restarbeiten im und am Hirschkopfhaus in Carlsfeld, bevor es eröffnen kann.
Die Möbel sind schon da, es gibt aber noch einige Restarbeiten im und am Hirschkopfhaus in Carlsfeld, bevor es eröffnen kann. Bild: Ralf Wendland
Das neugebaute Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld.
Das neugebaute Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld. Bild: Ralf Wendland
Die Möbel sind schon da, es gibt aber noch einige Restarbeiten im und am Hirschkopfhaus in Carlsfeld, bevor es eröffnen kann.
Die Möbel sind schon da, es gibt aber noch einige Restarbeiten im und am Hirschkopfhaus in Carlsfeld, bevor es eröffnen kann. Bild: Ralf Wendland
Aue
Neues Hirschkopfhaus in Carlsfeld: Arbeiten gehen Ende entgegen
Redakteur
Von Heike Mann
Noch sind die Handwerker in dem neuen Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld zu Gange. Auf eine Eröffnung Ende des Jahres wird hingearbeitet.

Das neue Aktivzentrum auf dem Hirschkopf in Carlsfeld geht seiner Fertigstellung entgegen. Zwar sieht alles noch nach Baustelle aus, schildert Ortsvorsteher Christoph Beetz die Situation vor Ort. Doch alle hoffen, dass die noch ausstehenden Arbeiten in den nächsten zwei bis drei Wochen erledigt werden können. Dazu gehören der Einbau von Küche...
24.06.2025
1 min.
Auf Hirschkopf in Carlsfeld entsteht neues Aktivzentrum: Wer der Betreiber wird
Christoph Beetz ist Ortsvorsteher von Carlsfeld und Vorsitzender des örtlichen Skiclubs. Im Hintergrund im August vergangenen Jahres im Bau: das Aktivzentrum auf dem Hirschkopf.
Auf dem Hirschkopf in Carlsfeld entsteht ein neues Aktivzentrum. Die Betreibung dafür hat die Stadt jetzt vergeben. Wer den Zuschlag erhielt.
Heike Mann
05.07.2025
1 min.
Neues Hirschkopfhaus in Carlsfeld: Mehr Geld für eine zusätzliche Terrassentür - Wann ist Eröffnung?
Wie das zukünftige Hirschkopfhaus in Carlsfeld aussehen wird, kann man schon erahnen.
Wird das neue Aktivzentrum in Carlsfeld vor der nächsten Wintersaison fertig? Der Betreiber ist da skeptisch.
Heike Mann
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
Mehr Artikel