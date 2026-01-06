Oberbürgermeisterwahl im Erzgebirge nimmt Fahrt auf: Diese Kandidaten sind schon im Rennen

Aue
Dieses Jahr steht in Aue-Bad Schlema eine Oberbürgermeister-Wahl an. Die ersten Kandidaten haben sich bereits in Stellung gebracht, darunter ein politischer Newcomer. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Wer wird neuer Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema? Diese Frage könnte schon am 10. Mai beantwortet werden, denn dann ist der erste Wahlgang angesetzt. Spannend wird die diesjährige Oberbürgermeisterwahl, weil Langzeit-Amtsinhaber Heinrich Kohl (CDU) nicht erneut antreten darf. Er hat mit 69 Jahren die Altersgrenze erreicht. Laut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.