Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Ökomarkt im Erzgebirge: Köstliche Birne zur Obstsorte des Jahres gekürt

Matthias Scheffler (l.) und Sara Voigt präsentieren „Köstliche aus Charneux“.
Matthias Scheffler (l.) und Sara Voigt präsentieren „Köstliche aus Charneux“. Bild: Ralf Wendland
Matthias Scheffler (l.) und Sara Voigt präsentieren „Köstliche aus Charneux“.
Matthias Scheffler (l.) und Sara Voigt präsentieren „Köstliche aus Charneux“. Bild: Ralf Wendland
Aue
Ökomarkt im Erzgebirge: Köstliche Birne zur Obstsorte des Jahres gekürt
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Buntes Markttreiben und ein historisches Schauspiel haben am Samstag zahlreiche Besucher zum 31. Westerzgebirgischen Öko- & Streuobstmarkt nach Schneeberg gelockt.

Die Obstsorte des Jahres in der Montanregion Erzgebirge ist die „Köstliche aus Charneux“. Vorgestellt wurde diese beim 31. Westerzgebirgischen Öko- und Streuobstmarkt am Samstag in Schneeberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
10.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Zirkus, Streuobstmarkt, Bergaufzug
Zum Öko- und Streuobstmarkt wird am Wochenende nach Schneeberg eingeladen.
Es sind Herbstferien, und zahlreiche Veranstaltungen in der Region bieten an diesem Wochenende Unterhaltung für Jung und Alt.
unseren Redakteuren
04.10.2025
2 min.
Der Größte unter den Kleinen: Büste zu Ehren von Erzgebirgsdichter Werner Kempf enthüllt
Denny Helmer, Robby Schubert, Klaus Seifert und Ingo Seifert (v. l.) an der der Büste.
Werner Kempf hätte am 1. Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ihm zu Ehren ist auf dem Platz der ehemaligen Kegelbahn in Neustädel eine Büste enthüllt worden.
Ralf Wendland
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
Mehr Artikel