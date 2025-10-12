Ökomarkt im Erzgebirge: Köstliche Birne zur Obstsorte des Jahres gekürt

Aue
Buntes Markttreiben und ein historisches Schauspiel haben am Samstag zahlreiche Besucher zum 31. Westerzgebirgischen Öko- & Streuobstmarkt nach Schneeberg gelockt.
Die Obstsorte des Jahres in der Montanregion Erzgebirge ist die „Köstliche aus Charneux“. Vorgestellt wurde diese beim 31. Westerzgebirgischen Öko- und Streuobstmarkt am Samstag in Schneeberg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.