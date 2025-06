Ost-West-Lohngefälle bei KEB in Schneeberg? Mitarbeiter schreiben Brief an Wirtschaftsminister Panter

Die Mitarbeiter der KEB Antriebstechnik in Schneeberg fordern Tariflöhne wie am West-Standort. Ein offener Brief an Sachsens Wirtschaftsminister soll jetzt politischen Druck erzeugen.

Wie geht es in dem Konflikt über einen Tarifvertrag bei der KEB Antriebstechnik in Schneeberg weiter? Bereits zwei Warnstreiks gab es und auch Gesprächsangebote. Trotzdem haben sich Geschäftsführung und Belegschaft nicht einigen können. Die Situation scheint verfahren. Sogar ein offener Brief wurde dem sächsischen Wirtschaftsminister Dirk... Wie geht es in dem Konflikt über einen Tarifvertrag bei der KEB Antriebstechnik in Schneeberg weiter? Bereits zwei Warnstreiks gab es und auch Gesprächsangebote. Trotzdem haben sich Geschäftsführung und Belegschaft nicht einigen können. Die Situation scheint verfahren. Sogar ein offener Brief wurde dem sächsischen Wirtschaftsminister Dirk...