  Ostalgie auf Rädern: Wie die DDR auf den Straßen im Erzgebirge überlebt

Sören Schmeuser fährt einen B 1000, den er mühevoll restauriert hat. Bild: Ralf Wendland
Sören Schmeuser fährt einen B 1000, den er mühevoll restauriert hat. Bild: Ralf Wendland
Die Wiedervereinigung vor 35 Jahren hat die Lebensläufe der Ossis verändert - politisch, gesellschaftlich, auf Arbeit, privat. Auf den Straßen ist der Osten aber nicht kaputt zu kriegen.

Der Osten produzierte für die Ewigkeit. Den Osten gibt es zwar schon lange nicht mehr, seine Fahrzeuge aber schon. Was nach 35 Jahren noch so über die Straßen rollt? Eine ganze Menge. „Freie Presse“ stellt drei Erzgebirger mit ihren besonderen „Gefährten“ vor.
