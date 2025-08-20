Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland

Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.

Anfang März machte die Hiobsbotschaft die Runde: Wegen hoher Energiekosten und diverser Welt-Krisen hatte die Omeras GmbH aus Lauter eine Sanierung in eigener Regie gestartet. Nun steht fest: Die traditionsreiche Firma mit den Schwerpunkten Oberflächenveredelung und Metallverarbeitung ist vor der Insolvenz gerettet. Ein Investor aus dem Ausland... Anfang März machte die Hiobsbotschaft die Runde: Wegen hoher Energiekosten und diverser Welt-Krisen hatte die Omeras GmbH aus Lauter eine Sanierung in eigener Regie gestartet. Nun steht fest: Die traditionsreiche Firma mit den Schwerpunkten Oberflächenveredelung und Metallverarbeitung ist vor der Insolvenz gerettet. Ein Investor aus dem Ausland...