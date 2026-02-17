Prozess nach Messerangriff auf Postplatz im Erzgebirge: Video hilft bei der Aufklärung

Ein Streit unter Jugendlichen eskalierte im Januar 2025 am Postplatz in Aue. Fäuste, Tritte und ein Messer waren im Spiel. Ein Handyvideo wurde jetzt im Prozess zum entscheidenden Beweismittel.

Der Postplatz in Aue gilt als Unruheherd. Immer wieder kam es dort in der Vergangenheit zu Polizeieinsätzen, wobei sich die Lage zuletzt beruhigt hatte. Am 23. Januar 2025 erreichte die Gewalt einen neuen Höhepunkt: Mitten im Schülerverkehr eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Fäuste flogen, Tritte folgten und auch ein Messer war im