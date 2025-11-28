Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Claudia Fendesack an ihrer Bude auf dem Raachermannelmarkt in Aue.
Claudia Fendesack an ihrer Bude auf dem Raachermannelmarkt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Kevin Böttcher am Grill vom Stand der Gaststätte Di Pino auf dem Raachermannelmarkt in Aue.
Kevin Böttcher am Grill vom Stand der Gaststätte Di Pino auf dem Raachermannelmarkt in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Süßes gibt es bei Stefani und Susanne Golnick.
Süßes gibt es bei Stefani und Susanne Golnick. Bild: Niko Mutschmann
Liköre, fruchtig und nussig, gibt es am Stand von Marco Stengel aus dem vogtländischen Adorf. Am besten laufe bei ihm der mit der Haselnuss-Note.
Liköre, fruchtig und nussig, gibt es am Stand von Marco Stengel aus dem vogtländischen Adorf. Am besten laufe bei ihm der mit der Haselnuss-Note. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Raachermannelmarkt startet: Was Roster und Glühwein kosten
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Großes Gewusel herrschte am Freitag am Carolateich in Aue. Dort liefen die letzten Vorbereitungen für den Raachermannelmarkt. Händler gaben Auskunft zu ihren Angeboten.

Am Freitagmittag herrschte großes Gewusel am Carolateich in Aue. Dort waren schon seit Tagen die Buden vom städtischen Betriebshof aufgebaut worden. Für das Einräumen sind aber die jeweiligen Betreiber zuständig, und die hatten kurz vor der Eröffnung des Raachermannelmarktes noch alle Hände voll zu tun. Für ein nettes Wort reichte aber bei...
