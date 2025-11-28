Raachermannelmarkt startet: Was Roster und Glühwein kosten

Großes Gewusel herrschte am Freitag am Carolateich in Aue. Dort liefen die letzten Vorbereitungen für den Raachermannelmarkt. Händler gaben Auskunft zu ihren Angeboten.

Am Freitagmittag herrschte großes Gewusel am Carolateich in Aue. Dort waren schon seit Tagen die Buden vom städtischen Betriebshof aufgebaut worden. Für das Einräumen sind aber die jeweiligen Betreiber zuständig, und die hatten kurz vor der Eröffnung des Raachermannelmarktes noch alle Hände voll zu tun. Für ein nettes Wort reichte aber bei...