Rabiate Diebe in Aue: Verkäuferin beiseite gestoßen

Zwei Frauen haben Lebensmittel gestohlen. Trotz Ansprache durch eine Mitarbeiterin entkamen die Täterinnen unerkannt.

Rabiate Diebe haben am Freitag in Aue in einem Lebensmittelmarkt eine Verkäuferin beiseite gestoßen. Gegen 14 Uhr betraten zwei Frauen das Geschäft an der Bockauer Talstraße. Wie die Polizei mitteilt, entnahmen sie aus den Auslagen verschiedene Lebensmittel und steckten diese in ihre Einkaufstaschen. Im Anschluss begaben sich beide zur Kasse...