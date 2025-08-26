Radiologie-Aus in Bad Schlema: Patienten müssen weit fahren

Aue
Mit dem Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark stehen Patienten ohne wohnortnahe Versorgung da. Fürs Röntgen müssen Betroffene bis nach Kirchberg, Breitenbrunn oder Stollberg fahren.
Nach dem angekündigten Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark in Bad Schlema fragen sich Patienten, wo sie den nächsten Radiologen finden. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen verweist auf ihre Internetseite. Demnach ist die nächste Radiologie in Aue. Allerdings werden dort nur MRT-Untersuchungen und kein Röntgen angeboten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.