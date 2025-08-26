Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wo ist die nächste Radiologie, die Röntgen anbietet?
Wo ist die nächste Radiologie, die Röntgen anbietet? Bild: Felix Hörhager/dpa
Aue
Radiologie-Aus in Bad Schlema: Patienten müssen weit fahren
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Mit dem Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark stehen Patienten ohne wohnortnahe Versorgung da. Fürs Röntgen müssen Betroffene bis nach Kirchberg, Breitenbrunn oder Stollberg fahren.

Nach dem angekündigten Ende der Radiologie im Ärztehaus Am Kurpark in Bad Schlema fragen sich Patienten, wo sie den nächsten Radiologen finden. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen verweist auf ihre Internetseite. Demnach ist die nächste Radiologie in Aue. Allerdings werden dort nur MRT-Untersuchungen und kein Röntgen angeboten.
