Rauchmelder schlägt Alarm: Angebranntes Essen sorgt im Erzgebirge für Einsatz

In Aue rückten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch wegen eines piependen Rauchmelders zu einem Mehrfamilienhaus aus. Während des Einsatzes soll eine Frau mit ihrem Auto in die Absperrung gefahren sein.

Bei diesem Brandeinsatz am Donnerstag sind Feuerwehrleute offenbar selbst in Gefahr geraten. Am Nachmittag kam es an der Wehrstraße in Aue zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 15.20 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner die Feuerwehr, nachdem sie das Piepen eines Rauchmelders in ihrem Haus wahrgenommen hatten.