Reittherapie im Erzgebirge: Welche Pläne die Inhaberin für den Hof im Silberbachtal hat

Das Pferd ist kein Sportgerät, sondern Freund und Partner. Nach diesem Grundsatz arbeitet Anja Haas. Was man bei ihr in Schneeberg auf dem Hof noch lernen kann.

Auch Pferde brauchen eine Sommerpause. Doch bevor die Vierbeiner auf dem Therapie- und Reiterhof von Anja Haas in Schneeberg in diese starten können, ist ein Sommerferienprogramm angesagt. Das heißt „Hinter den Kulissen“ und will Kindern vermitteln, was mit der Arbeit auf einem Reiterhof verbunden ist - von A wie Ausmisten über Bodenarbeit...