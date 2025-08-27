Rock, Party & Kulinarik: Sommerfest am Schieferloch Lößnitz lockt mit Live-Bands und Streetfood

Das Sommerfest am Schieferloch Lößnitz bietet Rockmusik, regionale Spezialitäten und ein buntes Rahmenprogramm. Vier Bands, ein DJ und zahlreiche Food-Stände laden zum Verweilen ein.

Blasmusik und Bockwurst? Das kann das Erzgebirge natürlich auch. Doch am Samstag zeigt sich das Schieferloch von einer anderen Seite. Ab 13 Uhr startet hier das inzwischen dritte Sommerfest des Vereins Geile Schnecken Lößnitz (GSL) – und das mit einem rockigen Programm auf der Bühne.