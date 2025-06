„Schande vom Spiegelwald“: Polizei und Erzgebirge Aue ziehen Konsequenzen nach Jugendspiel-Ausschreitungen

Der Angriff auf Zwickauer Fans beim B-Junioren-Spiel in Beierfeld hat Konsequenzen. Verein, Polizei und Verband haben sich jetzt zur Krisenrunde im Auer Stadion getroffen. Das Ziel: ein sicherer Jugendfußball – ohne Angst und Polizeipräsenz.

Nach den Ausschreitungen beim Jugendspiel des FC Erzgebirge Aue (FCE) gegen den FSV Zwickau am Pfingstwochenende in Beierfeld hat am Mittwoch ein außerordentliches Treffen im Erzgebirgsstadion stattgefunden. Ziel: die gemeinsame Aufarbeitung der Ereignisse und ein Austausch zum Thema Sicherheit bei Jugendspielen.