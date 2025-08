Schmierereien auf Mauern in Schönheide – Bürgermeister lobt für Hinweise 200 Euro aus

Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro veranschlagt die Polizei im Fall einer politisch motivierten Schmiererei in Schönheide. An 15 verschiedenen Stellen wurden die entdeckt.

Die Polizei hat am Mittwoch einen Fall von politisch motivierten Schmierereien in Schönheide gemeldet. Die Täter müssen demnach in der Nacht von Montag zu Dienstag entlang der Hauptstraße und der Straße der Einheit unterwegs gewesen sein.