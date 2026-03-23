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Nur ein leerer Rahmen: Das Ortseingangsschild an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist entwendet worden. Eine Ersatztafel ist mittlerweile installiert.
Nur ein leerer Rahmen: Das Ortseingangsschild an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist entwendet worden. Eine Ersatztafel ist mittlerweile installiert. Foto: Niko Mutschmann
Nur ein leerer Rahmen: Das Ortseingangsschild an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist entwendet worden. Eine Ersatztafel ist mittlerweile installiert.
Nur ein leerer Rahmen: Das Ortseingangsschild an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist entwendet worden. Eine Ersatztafel ist mittlerweile installiert. Foto: Niko Mutschmann
Aue
Schon wieder fehlt im Erzgebirge ein Ortsschild
Redakteur
Von Jürgen Freitag
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Erst Schwarzenberg, jetzt Aue-Bad Schlema: Erneut ist in der Region ein Ortseingangsschild abhandengekommen. Und in der Großen Kreisstadt fehlen noch weitere Verkehrszeichen.

Schon wieder ist ein Ortseingangsschild gestohlen worden, dieses Mal in Aue-Bad Schlema. Konkret ist die Bad-Schlema-Tafel an der Auer Straße (B 169) abhandengekommen.
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