Schon wieder fehlt im Erzgebirge ein Ortsschild

Aue
Erst Schwarzenberg, jetzt Aue-Bad Schlema: Erneut ist in der Region ein Ortseingangsschild abhandengekommen. Und in der Großen Kreisstadt fehlen noch weitere Verkehrszeichen.
Schon wieder ist ein Ortseingangsschild gestohlen worden, dieses Mal in Aue-Bad Schlema. Konkret ist die Bad-Schlema-Tafel an der Auer Straße (B 169) abhandengekommen.
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