Schon wieder fehlt im Erzgebirge ein Ortsschild

Erst Schwarzenberg, jetzt Aue-Bad Schlema: Erneut ist in der Region ein Ortseingangsschild abhandengekommen. Und in der Großen Kreisstadt fehlen noch weitere Verkehrszeichen.

Schon wieder ist ein Ortseingangsschild gestohlen worden, dieses Mal in Aue-Bad Schlema. Konkret ist die Bad-Schlema-Tafel an der Auer Straße (B 169) abhandengekommen. Schon wieder ist ein Ortseingangsschild gestohlen worden, dieses Mal in Aue-Bad Schlema. Konkret ist die Bad-Schlema-Tafel an der Auer Straße (B 169) abhandengekommen.