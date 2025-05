Seltenes Phänomen im Erzgebirge: Ende Mai wird es noch einmal weiß - Fünf Gewitter in drei Stunden - Feuerwehr zieht Bilanz

Gewitterzellen haben sich am Mittwoch über dem Westerzgebirge entladen. Für die Feuerwehr gab es mehrere Einsätze. In einigen Orten wurde es bei Hagelschauern noch einmal weiß - für Ende Mai ein seltenes Phänomen, wie ein Hobby-Meteorologe feststellt.

Gleich fünf heftige Gewitter haben sich am Mittwochabend innerhalb von drei Stunden über dem Westerzgebirge entladen. Die Gewitterzellen brachten zwischen 17 und 20 Uhr auch Graupel- und Hagelschauer mit sich. Eiskörner in der Größe von Erbsen gingen nicht nur in Schönheide nieder. Auch in Sosa, Zschorlau, Eibenstock und Carlsfeld wurde es...