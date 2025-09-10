Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sie wollte Tierärztin werden: Warum sich eine junge Erzgebirgerin für einen Job als Fleischerin entschied

Linda Walther (v. l.), Louis Seltmann, Anthony Kautzsch und Emma Leichsenring: Die vier jungen Erzgebirger haben sich aus Überzeugung für einen Job im Handwerk entschieden.
Linda Walther (v. l.), Louis Seltmann, Anthony Kautzsch und Emma Leichsenring: Die vier jungen Erzgebirger haben sich aus Überzeugung für einen Job im Handwerk entschieden. Bild: montage: Anna Neef/FP
Aue
Sie wollte Tierärztin werden: Warum sich eine junge Erzgebirgerin für einen Job als Fleischerin entschied
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Traumjob Handwerk: In Aue sind jetzt mehr als 100 Gesellen von der Kreishandwerkerschaft in ihren Berufsstand gehoben worden. Unter ihnen ist Linda Walther, die eigentlich Tierärztin werden wollte. Warum sie heute stolze Fleischerin ist.

Ursprünglich, sagt Linda Walther, wollte sie Tierärztin werden. Geworden ist die 21-Jährige etwas ganz anderes. Sie ist am Montagabend im Auer Kulturhaus in den Berufsstand der Fleischerinnen und Fleischer aufgenommen worden. Mit mehr als 100 anderen Gesellen verschiedener Gewerke, die der Einladung der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge-Chemnitz...
