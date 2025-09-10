Sie wollte Tierärztin werden: Warum sich eine junge Erzgebirgerin für einen Job als Fleischerin entschied

Traumjob Handwerk: In Aue sind jetzt mehr als 100 Gesellen von der Kreishandwerkerschaft in ihren Berufsstand gehoben worden. Unter ihnen ist Linda Walther, die eigentlich Tierärztin werden wollte. Warum sie heute stolze Fleischerin ist.

Ursprünglich, sagt Linda Walther, wollte sie Tierärztin werden. Geworden ist die 21-Jährige etwas ganz anderes. Sie ist am Montagabend im Auer Kulturhaus in den Berufsstand der Fleischerinnen und Fleischer aufgenommen worden. Mit mehr als 100 anderen Gesellen verschiedener Gewerke, die der Einladung der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge-Chemnitz...