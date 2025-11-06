So haben Sie das Erzgebirge noch nie gesehen: Künstler baut Bergbauwelt mit Playmobil nach

Aue
In Schneeberg entsteht eine Welt im Miniaturformat: Der Künstler Oliver Schaffer gestaltet Bergbautradition, Stadtgeschichte und Dorfkirmes völlig neu, detailreich und voller Überraschungen.
Noch liegen viele kleine Figuren sortiert in Kisten, doch schon bald werden sie die Ausstellungsräume des Museums für bergmännische Volkskunst in Schneeberg bevölkern: Bergleute mit Grubenlampen, Kinder mit Luftballons, Musikanten in Paradeuniform. Der Künstler Oliver Schaffer ist dabei, eine ganze Region im Miniaturformat entstehen zu...
