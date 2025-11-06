Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • So haben Sie das Erzgebirge noch nie gesehen: Künstler baut Bergbauwelt mit Playmobil nach

Lebensgroße Playmobilfiguren hat Oliver Schaffer mit nach Schneeberg gebracht, hier mit Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner.
Lebensgroße Playmobilfiguren hat Oliver Schaffer mit nach Schneeberg gebracht, hier mit Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner. Bild: Ingolf Wappler
Lebensgroße Playmobilfiguren hat Oliver Schaffer mit nach Schneeberg gebracht, hier mit Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner.
Lebensgroße Playmobilfiguren hat Oliver Schaffer mit nach Schneeberg gebracht, hier mit Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner. Bild: Ingolf Wappler
Aue
So haben Sie das Erzgebirge noch nie gesehen: Künstler baut Bergbauwelt mit Playmobil nach
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Schneeberg entsteht eine Welt im Miniaturformat: Der Künstler Oliver Schaffer gestaltet Bergbautradition, Stadtgeschichte und Dorfkirmes völlig neu, detailreich und voller Überraschungen.

Noch liegen viele kleine Figuren sortiert in Kisten, doch schon bald werden sie die Ausstellungsräume des Museums für bergmännische Volkskunst in Schneeberg bevölkern: Bergleute mit Grubenlampen, Kinder mit Luftballons, Musikanten in Paradeuniform. Der Künstler Oliver Schaffer ist dabei, eine ganze Region im Miniaturformat entstehen zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
02.10.2025
4 min.
Stadt im Erzgebirge ehrt erzgebirgisches Original
Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner (l.) und die Neustädtlerin Gerlinde Pfeiffer mit dem Bergmann von Werner Kempf.
Leben und Werk von Werner Kempf stehen vier Tage lang in Schneeberg mit Ausstellung, Lesung, Wanderung und Feier im Mittelpunkt. Sogar ein Platz soll an den bekannten Neustädtler erinnern.
Thomas Mehlhorn
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
27.10.2025
4 min.
Kreatives Erzgebirge: Wie junges Design altes Handwerk aus der Region neu belebt
Im Siebenschlehener Pochwerk zeigt die Ausstellung „Made In“ innovative Design- und Handwerksideen.
Eine neue Ausstellung namens „Made In“ in Schneeberg zeigt, wie aus regionalem Können europäische Kreativität entsteht. Über zwei Jahre haben Designer und Handwerker aus sechs Ländern dafür zusammengearbeitet.
Thomas Mehlhorn
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel