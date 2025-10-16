Sperrung an Bundesstraße im Erzgebirge lässt rätseln: Was tut sich da am Fahrbahnrand?

Eine Spur der Bundesstraße 169 in Bad Schlema ist wegen einer Baustelle gesperrt. Was wird dort gemacht? Und wie lange werden sich die Arbeiten hinziehen?

Nach den monatelangen Bauarbeiten an der Bundesstraße 169 in Bad Schlema waren Autofahrer froh, dass dort seit Ende August wieder freie Fahrt herrschte. Doch seit fast vier Wochen ist wieder eine von zwei Fahrspuren in Richtung Aue gesperrt. Neben der Straße ist eine Baustelle. Was hat es damit auf sich?