Sperrung von Straße im Erzgebirge plötzlich abgesagt – der Grund überrascht

Aue
Das Straßenbauamt wollte die Fahrbahn der Straße zwischen Eibenstock und Carlsfeld erneuern lassen. Doch zur Sperrung kommt es jetzt überraschend nicht. Warum?
Wegen einer Fahrbahnerneuerung sollte die Staatsstraße 275 (Karlsbader Straße) zwischen Eibenstock und Carlsfeld ab 6. Oktober voll gesperrt werden. So lautete die Ankündigung. Doch daraus wird nun überraschend nichts. Das teilt die Stadt Eibenstock auf ihrer Internetseite mit.
