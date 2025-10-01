Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sperrung von Straße im Erzgebirge plötzlich abgesagt – der Grund überrascht

Wegen Bauarbeiten ist die Staatsstraße zwischen Eibenstock und Carlsfeld ab 6. Oktober gesperrt.
Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/Stock.adobe
Wegen Bauarbeiten ist die Staatsstraße zwischen Eibenstock und Carlsfeld ab 6. Oktober gesperrt.
Wegen Bauarbeiten ist die Staatsstraße zwischen Eibenstock und Carlsfeld ab 6. Oktober gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/Stock.adobe
Aue
Sperrung von Straße im Erzgebirge plötzlich abgesagt – der Grund überrascht
Von Heike Mann, Thomas Mehlhorn, Jürgen Freitag
Das Straßenbauamt wollte die Fahrbahn der Straße zwischen Eibenstock und Carlsfeld erneuern lassen. Doch zur Sperrung kommt es jetzt überraschend nicht. Warum?

Wegen einer Fahrbahnerneuerung sollte die Staatsstraße 275 (Karlsbader Straße) zwischen Eibenstock und Carlsfeld ab 6. Oktober voll gesperrt werden. So lautete die Ankündigung. Doch daraus wird nun überraschend nichts. Das teilt die Stadt Eibenstock auf ihrer Internetseite mit.
