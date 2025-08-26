Sperrung von wichtiger Straße in Aue: Ein Abschnitt ist fertig, der nächste folgt

Die Poststraße in Aue wird bis Ende Oktober gebaut. Ein erster Lichtblick ist die Freigabe auf dem ersten Abschnitt. Doch weitere Baustellen in der Innenstadt sind angekündigt.

Nach sechs Wochen gehen die Bauarbeiten auf der Poststraße in Aue auf dem ersten Abschnitt ihrem Ende entgegen. Wie es vom Ordnungsamt der Stadt Aue-Bad Schlema heißt, wird dieser Abschnitt von der Einmündung der Bundesstraße 101 (Schneeberger Straße) bis Postplatz (auf Höhe Mister Döner) am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.