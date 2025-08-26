Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sperrung von wichtiger Straße in Aue: Ein Abschnitt ist fertig, der nächste folgt

Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Poststraße in Aue.
Kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Poststraße in Aue.
Aue
Sperrung von wichtiger Straße in Aue: Ein Abschnitt ist fertig, der nächste folgt
Von Heike Mann
Die Poststraße in Aue wird bis Ende Oktober gebaut. Ein erster Lichtblick ist die Freigabe auf dem ersten Abschnitt. Doch weitere Baustellen in der Innenstadt sind angekündigt.

Nach sechs Wochen gehen die Bauarbeiten auf der Poststraße in Aue auf dem ersten Abschnitt ihrem Ende entgegen. Wie es vom Ordnungsamt der Stadt Aue-Bad Schlema heißt, wird dieser Abschnitt von der Einmündung der Bundesstraße 101 (Schneeberger Straße) bis Postplatz (auf Höhe Mister Döner) am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben.
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
3 min.
Vollsperrung von wichtiger Straße im Erzgebirge plötzlich verschoben: Das müssen Autofahrer wissen
Freie Fahrt am Montag auf der Poststraße in Aue. Dabei sollte die eigentlich gesperrt sein.
Autofahrer in Aue konnten am Montag aufatmen: Die angekündigte Vollsperrung der Poststraße startete überraschend nicht. Wie geht es weiter? Und was gilt für Busfahrgäste, die normalerweise am Postplatz starten?
Jürgen Freitag, Caspar Leder
17:00 Uhr
2 min.
Verwirrung um Verkehrsführung in Aues Innenstadt
Nachdem ein Teil der Poststraße freigegeben wurde, ist die Verkehrsführung noch verwirrend.
Ein Teil der Poststraße in Aue ist nach den Bauarbeiten freigegeben worden. Doch den Postplatz kann man nur auf einer Seite befahren.
Heike Mann
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
