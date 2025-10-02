Stadt im Erzgebirge ehrt erzgebirgisches Original

Aue
Leben und Werk von Werner Kempf stehen vier Tage lang in Schneeberg mit Ausstellung, Lesung, Wanderung und Feier im Mittelpunkt. Sogar ein Platz soll an den bekannten Neustädtler erinnern.
Als im Museum für bergmännische Volkskunst die Kerze eines Bergmannsleuchters aufflammt, ist das ein ganz besonderer Moment. Es ist die Holzfigur, die Werner Kempf (1925-1999) als Aufnahmestück 1948 für den Erzgebirgsverein schnitzte. In diesem Moment lebt der Schneeberger Ehrenbürger, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, spürbar...
