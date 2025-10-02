Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner (l.) und die Neustädtlerin Gerlinde Pfeiffer mit dem Bergmann von Werner Kempf.
Museumsmitarbeiterin Kerstin Schwertner (l.) und die Neustädtlerin Gerlinde Pfeiffer mit dem Bergmann von Werner Kempf. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Stadt im Erzgebirge ehrt erzgebirgisches Original
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leben und Werk von Werner Kempf stehen vier Tage lang in Schneeberg mit Ausstellung, Lesung, Wanderung und Feier im Mittelpunkt. Sogar ein Platz soll an den bekannten Neustädtler erinnern.

Als im Museum für bergmännische Volkskunst die Kerze eines Bergmannsleuchters aufflammt, ist das ein ganz besonderer Moment. Es ist die Holzfigur, die Werner Kempf (1925-1999) als Aufnahmestück 1948 für den Erzgebirgsverein schnitzte. In diesem Moment lebt der Schneeberger Ehrenbürger, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, spürbar...
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
23.09.2025
3 min.
Herzstillstand beim Blasmusik-Festival: Warum eine Stadt im Erzgebirge jetzt auf Defibrillatoren setzt
Geschäftsführerin Janice Kaiser bei der Übergabe der Defibrillatoren.
Sechs neue Standorte für Automatisierte Externe Defibrillatoren sollen in Schneeberg die Überlebenschancen im Notfall erhöhen. Insgesamt sind 14 Geräte in der Stadt geplant.
Thomas Mehlhorn
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
30.09.2025
3 min.
Feuerwehrübung an Kirche im Erzgebirge sorgt für Aufsehen
Eine Feuerwehrübung gab es am Montag an der Kirche „Zu unserer lieben Frauen“ in Schneeberg-Neustädtel.
Feuerwehrfahrzeuge sind am Montagabend zu einer Kirche in Schneeberg-Neustädtel ausgerückt. Rauch quoll aus dem Kirchturm. Was sich dann abspielte.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel