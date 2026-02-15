Stadt im Erzgebirge feiert Skifasching mit Lederhose, Limbo und Lockenmähne

In Lößnitz herrschte am Sonntag auf dem Lift und der Piste närrisches Treiben. Der Alpine Ski- und Sportverein hatte eingeladen und zuvor per Kanone für ausreichend Schnee gesorgt.

Ein Schmetterling auf zwei Beinen, ein kleiner Spiderman, ein wandelnder Tannenbaum, ein Double des Schlagersängers Wolfgang Petri mit Lockenmähne, dazu viel Kunsthaar und gute Laune – unverkennbar herrschte auf dem Lößnitzer Skilift am Sonntag närrisches Treiben. Der örtliche Alpine Ski- und Sportverein hatte zum Skifasching eingeladen.