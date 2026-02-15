MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Stadt im Erzgebirge feiert Skifasching mit Lederhose, Limbo und Lockenmähne

Kostümierte Gestalten trafen sich auch an der mittleren Bergstation des Lößnitzer Lifts – mit Blick auf die Stadt.
Kostümierte Gestalten trafen sich auch an der mittleren Bergstation des Lößnitzer Lifts – mit Blick auf die Stadt. Bild: Irmela Hennig
Falk Weinert war in Lederhose und mit Kunsthaar auf der Piste unterwegs und einer der Organisatoren des Skifaschings.
Falk Weinert war in Lederhose und mit Kunsthaar auf der Piste unterwegs und einer der Organisatoren des Skifaschings. Bild: Irmela Hennig
Am Lößnitzer Skilift waren beim Skifasching am Sonntag viele Gäste in Kostümen unterwegs.
Am Lößnitzer Skilift waren beim Skifasching am Sonntag viele Gäste in Kostümen unterwegs. Bild: Sandro Ernst/Alpiner Ski- und Sportverein Lößnitz
Kostümierte Gestalten trafen sich auch an der mittleren Bergstation des Lößnitzer Lifts – mit Blick auf die Stadt.
Kostümierte Gestalten trafen sich auch an der mittleren Bergstation des Lößnitzer Lifts – mit Blick auf die Stadt. Bild: Irmela Hennig
Falk Weinert war in Lederhose und mit Kunsthaar auf der Piste unterwegs und einer der Organisatoren des Skifaschings.
Falk Weinert war in Lederhose und mit Kunsthaar auf der Piste unterwegs und einer der Organisatoren des Skifaschings. Bild: Irmela Hennig
Am Lößnitzer Skilift waren beim Skifasching am Sonntag viele Gäste in Kostümen unterwegs.
Am Lößnitzer Skilift waren beim Skifasching am Sonntag viele Gäste in Kostümen unterwegs. Bild: Sandro Ernst/Alpiner Ski- und Sportverein Lößnitz
Aue
Stadt im Erzgebirge feiert Skifasching mit Lederhose, Limbo und Lockenmähne
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lößnitz herrschte am Sonntag auf dem Lift und der Piste närrisches Treiben. Der Alpine Ski- und Sportverein hatte eingeladen und zuvor per Kanone für ausreichend Schnee gesorgt.

Ein Schmetterling auf zwei Beinen, ein kleiner Spiderman, ein wandelnder Tannenbaum, ein Double des Schlagersängers Wolfgang Petri mit Lockenmähne, dazu viel Kunsthaar und gute Laune – unverkennbar herrschte auf dem Lößnitzer Skilift am Sonntag närrisches Treiben. Der örtliche Alpine Ski- und Sportverein hatte zum Skifasching eingeladen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
1 min.
Schornsteinbrand im Erzgebirge: Straße während Einsatzes voll gesperrt
Für den Einsatz mussten die Feuerwehrleute aufs Dach, unterstützt wurden sie vom Lößnitzer Schornsteinfeger.
Mehrere Feuerwehren sind nach Lößnitz ausgerückt. Für den Einsatz mussten die Retter aufs Dach steigen.
Niko Mutschmann
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
28.11.2025
4 min.
Skilift im Erzgebirge: Beschneit wird schon, Saison startet aber später
Sandro Ernst ist 2. Vorsitzender des Alpinen Ski- und Sportvereins Lößnitz und als Betriebsleiter für den Skilift zuständig.
Der Alpine Ski- und Sportverein Lößnitz sorgt jetzt schon dafür, dass die Saison bald starten kann. Dafür wurden Depots aus Schnee angelegt.
Heike Mann
Mehr Artikel