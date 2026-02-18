Was diesen Skihang im Erzgebirge zum kleinen Paradies für Wintersportfans macht

Am Lift in Lößnitz herrscht aktuell Hochbetrieb. Dafür sind Ehrenamtler im Dauereinsatz. Und vor der laufenden Saison haben sie einiges neu geschaffen. Ein Besuch.

Abfahrt mit Aussicht. Auf dem Lößnitzer Skihang hat dies eine besondere Qualität. Wintersportler schauen dort nicht nur aufs typische Erzgebirgspanorama. Ins Blickfeld kommt auch die Lößnitzer Altstadt samt Johanniskirche. Andersherum ist der Hang von den Wohngebieten gegenüber ebenso gut zu sehen. „Da spricht sich schnell herum, wenn der...