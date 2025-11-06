Super-Lehrling aus dem Erzgebirge: Für 23-Jährigen spielt Genauigkeit große Rolle

Christian Brodowski arbeitet bei Andritz Aweba in Aue. Seine Leistungen bei der Lehrlingsprüfung machen den Chef besonders stolz.

Bei der Andritz Aweba GmbH in Aue werden Werkzeuge hergestellt, mit denen unter anderem in der Automobilindustrie Bauteile für Fahrzeuge, Batterien und Elektromotoren gefertigt werden. An diese werden höchste Qualitätsansprüche gestellt. Dessen ist sich Christian Brodowski bewusst. Der 23-Jährige ist Zerspanungsmechaniker im Unternehmen, er...