Tag der Sachsen in Sebnitz startet: Das sind die schönsten Bilder vom Sachsenfest 2023 in Aue

Aue
In Sebnitz startet am Freitag der Tag der Sachsen. Das größte Volksfest des Freistaats war zuletzt von Aue ausgerichtet worden, und zwar im Jahr 2023. „Freie Presse“ blickt in Bildern auf die Mega-Sause zurück.
Von Musik über Rummel bis zum Festumzug: Nach einem Jahr Pause startet am Freitag der nächste Tag der Sachsen, diesmal in Sebnitz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt rechnet mit mehr als 250.000 Gästen. Offiziell eröffnet wird die 30. Ausgabe von Sachsens größtem Volks- und Vereinsfest am Freitag um 17 Uhr am Marktplatz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.