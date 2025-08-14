Technik-Crew aus jungen Leuten für Kulturzentrum in Eibenstock

Aue
Das Kulturzentrum in Eibenstock soll eine Jugend-Technik-Crew bekommen. Ihre erste Bewährungsprobe sollen die jungen Leute bei einer Musical-Aufführung bekommen.
Das Kulturzentrum „Glück auf“ in Eibenstock soll eine eigene Jugend-Technik-Crew bekommen. Ihren ersten Einsatz sollen die jungen Leute schon im September bei den Aufführungen des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ haben.
