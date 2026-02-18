Theatergruppe aus dem Erzgebirge füllt den Saal spielend – und wagt einen Neustart

Die Dittersdorfer Maarguschn haben eine lange Saison hinter sich. 14 Vorstellungen stemmten die Laiendarsteller oft vor ausverkauftem Haus – und haben sich nebenbei neu aufgestellt. Jetzt gilt der Fokus der nächsten Spielzeit.

Die Berliner Schnauze, sprich der typische Icke-Dialekt, ist eines der Markenzeichen im Mundarttheater der Dittersdorfer Maarguschn. Seit 2019 frotzelt Elke Michael mit Hingabe als Tante Ulla aus Berlin auf der Bühne im Erzgebirge. Die Begeisterung für Rollenspiele kommt nicht von ungefähr. „Früher habe ich gesungen und Büttenreden... Die Berliner Schnauze, sprich der typische Icke-Dialekt, ist eines der Markenzeichen im Mundarttheater der Dittersdorfer Maarguschn. Seit 2019 frotzelt Elke Michael mit Hingabe als Tante Ulla aus Berlin auf der Bühne im Erzgebirge. Die Begeisterung für Rollenspiele kommt nicht von ungefähr. „Früher habe ich gesungen und Büttenreden...