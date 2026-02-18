MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Theatergruppe aus dem Erzgebirge füllt den Saal spielend – und wagt einen Neustart

Versammelte Mannschaft: Mit „Oh du Fröhliche 2.0“ haben die Maarguschn auf der Bühne in Dreihansen ihre jüngste Saison bestritten.
Versammelte Mannschaft: Mit „Oh du Fröhliche 2.0“ haben die Maarguschn auf der Bühne in Dreihansen ihre jüngste Saison bestritten. Bild: Anna Neef
Immer für einen Spaß zu haben: Rudi (links) und Fritzi Becher sowie Jens Becher (Mitte oben) und Uwe Meier von den Dittersdorfer Maarguschn.
Immer für einen Spaß zu haben: Rudi (links) und Fritzi Becher sowie Jens Becher (Mitte oben) und Uwe Meier von den Dittersdorfer Maarguschn. Bild: Anna Neef
Stießen 2019 gemeinsam zur Mundartgruppe aus dem Lößnitzer Ortsteil hinzu: Elke Michael (r.) alias Tante Ulla aus Berlin und Kerstin Gottschaldt alias Hilde.
Stießen 2019 gemeinsam zur Mundartgruppe aus dem Lößnitzer Ortsteil hinzu: Elke Michael (r.) alias Tante Ulla aus Berlin und Kerstin Gottschaldt alias Hilde. Bild: Anna Neef
Zentrale Figuren im Spiel: Bernd Höfer (l.) als Nachbar Fried und Jens Becher als Bauer Gustav.
Zentrale Figuren im Spiel: Bernd Höfer (l.) als Nachbar Fried und Jens Becher als Bauer Gustav. Bild: Anja Vieweger/Verein
Versammelte Mannschaft: Mit „Oh du Fröhliche 2.0“ haben die Maarguschn auf der Bühne in Dreihansen ihre jüngste Saison bestritten.
Versammelte Mannschaft: Mit „Oh du Fröhliche 2.0“ haben die Maarguschn auf der Bühne in Dreihansen ihre jüngste Saison bestritten. Bild: Anna Neef
Immer für einen Spaß zu haben: Rudi (links) und Fritzi Becher sowie Jens Becher (Mitte oben) und Uwe Meier von den Dittersdorfer Maarguschn.
Immer für einen Spaß zu haben: Rudi (links) und Fritzi Becher sowie Jens Becher (Mitte oben) und Uwe Meier von den Dittersdorfer Maarguschn. Bild: Anna Neef
Stießen 2019 gemeinsam zur Mundartgruppe aus dem Lößnitzer Ortsteil hinzu: Elke Michael (r.) alias Tante Ulla aus Berlin und Kerstin Gottschaldt alias Hilde.
Stießen 2019 gemeinsam zur Mundartgruppe aus dem Lößnitzer Ortsteil hinzu: Elke Michael (r.) alias Tante Ulla aus Berlin und Kerstin Gottschaldt alias Hilde. Bild: Anna Neef
Zentrale Figuren im Spiel: Bernd Höfer (l.) als Nachbar Fried und Jens Becher als Bauer Gustav.
Zentrale Figuren im Spiel: Bernd Höfer (l.) als Nachbar Fried und Jens Becher als Bauer Gustav. Bild: Anja Vieweger/Verein
Aue
Theatergruppe aus dem Erzgebirge füllt den Saal spielend – und wagt einen Neustart
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dittersdorfer Maarguschn haben eine lange Saison hinter sich. 14 Vorstellungen stemmten die Laiendarsteller oft vor ausverkauftem Haus – und haben sich nebenbei neu aufgestellt. Jetzt gilt der Fokus der nächsten Spielzeit.

Die Berliner Schnauze, sprich der typische Icke-Dialekt, ist eines der Markenzeichen im Mundarttheater der Dittersdorfer Maarguschn. Seit 2019 frotzelt Elke Michael mit Hingabe als Tante Ulla aus Berlin auf der Bühne im Erzgebirge. Die Begeisterung für Rollenspiele kommt nicht von ungefähr. „Früher habe ich gesungen und Büttenreden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
4 min.
Sportforum Vogtland noch immer ohne Betreiber: Zweifel im Plauener Stadtrat wachsen
Die Gerüste an der Fassade des neuen Sportforums sind inzwischen gefallen. Die Betreiberfrage ist indes noch ungeklärt.
Die nach wie vor offene Betreiberfrage in Plauens neuer Supersporthalle wird zunehmend zum Ärgernis. Auch im Stadtrat wächst die Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation.
Bernd Jubelt
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
4 min.
Porno-Report: Darauf stehen die Sachsen
Swinger-Fantasien stehen ganz oben bei den Klickzahlen: Wenn es um Pornos geht, ist Deutschland weit weniger prüde, als viele glauben.
Der große Jahresreport von Erotik.com zeigt, was Nutzer im Netz wirklich heiß macht. Der Westen hat bei Pornos einen recht einheitlichen Geschmack, im Osten wird mehr experimentiert. Und was der „Tatort“ mit all dem zu tun hat.
Jürgen Becker
17.09.2024
2 min.
Warum eine beliebte Laienspielschar aus dem Erzgebirge ihre Heimstatt wechselt
Bernd Höfer (l.) und Jens Becher sind in Spiellaune. Die neue Saison der Dittersdorfer Maarguschn beginnt bald.
Die Dittersdorfer Maarguschn bereiten sich auf ihre nächste Theatersaison vor. Sie startet Ende Oktober an einem neuen Ort. Karten gibt es nur an einem Tag.
Anna Neef
28.11.2024
4 min.
Phänomen Mundart-Theater: Warum Menschen im Erzgebirge für eine Laienspielschar Schlange stehen
Kaiser ist nicht gleich Kaiser: Während Jens Becher alias Bauer Gustav (l.) Schlager anstimmt, setzt sein Nachbar Fried alias Bernd Höfer (r.) auf Fußballprominenz aus Bayern.
Der Umzug ins neue Domizil war ein Wagnis, doch die Premierensaison der Dittersdorfer Maarguschn im alten Gasthof Dreihansen in Lößnitz läuft rund. Und auch schauspielerischen Nachwuchs gibt es.
Anna Neef
18.02.2026
4 min.
Tafeln Mittweida und Döbeln helfen über 6000 bedürftigen Menschen
Anne Katrin Koch ist Mitgründerin des Vereins Netz-Werk und Vize-Vorstandschefin des Landesverbandes sächsischer Tafeln.
Sie gehört zu den Gründern des Vereins Netz-Werk, Träger der Tafeln Mittweida und Döbeln. Nun wurde sie zur Vize-Vorstandschefin des Landesverbandes sächsischer Tafeln gewählt. Über ihre Pläne sprach Anne Katrin Koch mit Ingolf Rosendahl.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel