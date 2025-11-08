Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen Weihnachtsflohmarkt lockt

Räuchermänner, Schwibbogen und Nussknacker: Zum zweiten Mal fand jetzt ein Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dabei ließ sich manch Besucher zu einem spontanen „Lust-Kauf“ hinreißen.

Räuchermänner, Schwibbogen, Pyramiden, Nussknacker, Weihnachtsbaumschmuck – am Freitagabend gab es im kleinen Saal der „Goldnen Sonne“ in Schneeberg alles, was der Erzgebirger gern zur schönsten Zeit des Jahres in seine Stube stellt. Neue Ware suchte man hier allerdings vergeblich, denn es handelte sich um einen Weihnachtsflohmarkt. Dazu... Räuchermänner, Schwibbogen, Pyramiden, Nussknacker, Weihnachtsbaumschmuck – am Freitagabend gab es im kleinen Saal der „Goldnen Sonne“ in Schneeberg alles, was der Erzgebirger gern zur schönsten Zeit des Jahres in seine Stube stellt. Neue Ware suchte man hier allerdings vergeblich, denn es handelte sich um einen Weihnachtsflohmarkt. Dazu...