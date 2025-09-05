Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Trail-Show, Streetfood, Autogramme von FCE-Stars: Volksbank feiert neuen Standort im Erzgebirge

Tag der offenen Tür bei der Volksbank in Aue: Großer Andrang herrschte bei der Autogrammstunde mit den FCE-Fußballern.
Tag der offenen Tür bei der Volksbank in Aue: Großer Andrang herrschte bei der Autogrammstunde mit den FCE-Fußballern.
Aue
Trail-Show, Streetfood, Autogramme von FCE-Stars: Volksbank feiert neuen Standort im Erzgebirge
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Tag der offenen Tür bei der Volksbank in Aue lockten am Freitag Trailshow, Streetball und Autogramme der FCE-Fußballer. Besucher konnten den modernen Neubau besichtigen.

Mit einem großen Fest und einem Tag der offenen Tür hat die Volksbank am Freitag die Eröffnung ihrer neuen Filiale an der Lößnitzer Straße in Aue gefeiert. Besucher konnten nicht nur den Neubau besichtigen, sondern auch eine Trailshow mit dem mehrfachen Deutschen Meister Hannes Herrmann erleben sowie ein Streetball-Turnier. Auch die...
