Trotz Tauwetters: Wo im Erzgebirge jetzt noch Ski-Spaß möglich ist

Aue
Milderes Wetter bremst den Skisport im Erzgebirge aus. Mancherorts sind Loipen und Skigebiete aber noch nutzbar. Wo Wintersportler in der Region Aue und Schwarzenberg auf ihre Kosten kommen.
Der Winter hat sich weitgehend in die Berge zurückgezogen. Damit ist auch der Freizeit-Skisport nur noch an wenigen Standorten des Westerzgebirges möglich.
