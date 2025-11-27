Unfall im Erzgebirge: Opel und Skoda kollidieren

Ein Verkehrsunfall in Schlettau führte zu erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Was genau passierte.

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Schlettau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung mitteilte, war die 72-jährige Fahrerin eines Skoda gegen 13.50 Uhr auf der Buchholzer Straße in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs, als der...