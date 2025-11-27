Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet.
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet.
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Aue
Unfall im Erzgebirge: Opel und Skoda kollidieren
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verkehrsunfall in Schlettau führte zu erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Was genau passierte.

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Schlettau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung mitteilte, war die 72-jährige Fahrerin eines Skoda gegen 13.50 Uhr auf der Buchholzer Straße in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs, als der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
1 min.
21.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
In Großrückerswalde geriet ein Opel auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford.
Holk Dohle
15:17 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit parkendem Mercedes-Kleintransporter
Am frühen Donnerstagmorgen krachte es in Hohndorf bei Stollberg.
45.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Hohndorf bei Stollberg. Was passierte.
Holk Dohle
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
Mehr Artikel