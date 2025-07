Unfall im Erzgebirge: Verletzte nach Kollision auf Bundesstraße

Auf der B 93 bei Schneeberg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten an einer Kreuzung zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 93 (Zwickauer Straße) in Schneeberg hat es am Mittwochnachmittag Verletzte gegeben. Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung von B 93 und Scheunenstraße. Daran beteiligt gewesen sind laut Polizei ein Kleintransporter und ein Pkw. Der auf der Scheunenstraße fahrende Pkw wollte nach...