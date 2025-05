Unfall in Aue-Bad Schlema: Zwei 15-jährige Mädchen verletzt

Ein Fahrzeug bleibt nach einem Unfall mitten auf der Straße stehen. Zwei junge Insassen müssen behandelt werden. Welche Details noch wichtig sind.

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der Lößnitzer Straße in Aue-Bad Schlema zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 1.25 Uhr unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen VW Golf verlor. Das Fahrzeug prallte gegen den Bordstein und blieb schließlich in der Straßenmitte stehen. Wie die Polizei berichtet,...