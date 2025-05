Unfallflucht im Erzgebirge: Fahrer eines Sportwagens verursacht 50.000 Euro Schaden

Nach einer Unfallflucht kann die Polizei einen Erzgebirger stoppen. Die Polizisten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille fest.

Rund 50.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Alkoholfahrt in Lauter‑Bernsbach. Laut Polizei verlor der Fahrer eines Sportwagens am Samstagabend offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug an der Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Neue Grünhainer Straße und prallte gegen ein Werbeschild. Trotz der Beschädigung seines Pkw setzte er seine...