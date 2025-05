Unfallflucht mit Sachschaden in Lößnitz – Polizei bittet um Hinweise

Ein schwarzer VW-Transporter beschädigte ein Geländer und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen.

In Lößnitz ist es am Freitagmittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Das hat das Polizeirevier Aue mitgeteilt. Gegen 12.55 Uhr stieß der Fahrer eines schwarzen VW-Transporters beim Wenden in der Straße „Hinterer Steinweg“ mit seinem Pkw gegen ein Geländer neben einer Garage. Der Fahrer war demnach zuvor von der Straße „Auf den...