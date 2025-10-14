Uranbergbau im Erzgebirge: Lesung enthüllt wilde Anfangsjahre der Wismut

Ein Tagebuch aus den Anfangsjahren der Wismut eröffnet seltene Einblicke in die wilde Zeit des Uranerzbergbaus. Im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema wird die Geschichte am Samstag lebendig.

Als „Wilde Zeit“ bezeichnen Historiker die ersten Jahre des Uranerzbergbaus im Erzgebirge nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Samstag, 18. Oktober, wird diese Epoche im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema wieder lebendig. Mit Hilfe eines Tagebuchs öffnet Hermann Meinel, Leiter des Museums Uranbergbau, ein Fenster in eine der spannendsten Phasen der... Als „Wilde Zeit“ bezeichnen Historiker die ersten Jahre des Uranerzbergbaus im Erzgebirge nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Samstag, 18. Oktober, wird diese Epoche im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema wieder lebendig. Mit Hilfe eines Tagebuchs öffnet Hermann Meinel, Leiter des Museums Uranbergbau, ein Fenster in eine der spannendsten Phasen der...