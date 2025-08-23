Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verschwundene Bäder im Erzgebirge: Wo Fußball-Fans ein- und ausgehen, wurde einst gebadet

Das Auer Stadionbad – es wurde 1950 gebaut und war bis 1986 in Betrieb. Heute befinden sich dort der Fan-Shop und ein Parkplatz. Bild: FC Erzgebirge Aue
Das Auer Stadionbad – es wurde 1950 gebaut und war bis 1986 in Betrieb. Heute befinden sich dort der Fan-Shop und ein Parkplatz. Bild: FC Erzgebirge Aue
Aue
Verschwundene Bäder im Erzgebirge: Wo Fußball-Fans ein- und ausgehen, wurde einst gebadet
Von Viola Gerhard
Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es ein Freibad, aber es existiert nicht mehr. Wann und warum verschwand es? „Freie Presse“ ist auf Spurensuche gegangen.

Heute nur noch schwer vorstellbar: Etwa dort, wo sich im Erzgebirgsstadion von Aue der Fan-Shop befindet, konnte man einst baden. Denn 1950 mit dem Bau des damals nach Otto Grotewohl benannten Stadions wurde hinter der Haupttribüne auch ein Freibad geschaffen.
Mehr Artikel