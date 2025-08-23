Verschwundene Bäder im Erzgebirge: Wo Fußball-Fans ein- und ausgehen, wurde einst gebadet

Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es ein Freibad, aber es existiert nicht mehr. Wann und warum verschwand es? „Freie Presse“ ist auf Spurensuche gegangen.

Heute nur noch schwer vorstellbar: Etwa dort, wo sich im Erzgebirgsstadion von Aue der Fan-Shop befindet, konnte man einst baden. Denn 1950 mit dem Bau des damals nach Otto Grotewohl benannten Stadions wurde hinter der Haupttribüne auch ein Freibad geschaffen.