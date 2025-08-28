Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nachdem ein Teil der Poststraße freigegeben wurde, ist die Verkehrsführung noch verwirrend.
Nachdem ein Teil der Poststraße freigegeben wurde, ist die Verkehrsführung noch verwirrend. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Verwirrung um Verkehrsführung in Aues Innenstadt
Redakteur
Von Heike Mann
Ein Teil der Poststraße in Aue ist nach den Bauarbeiten freigegeben worden. Doch den Postplatz kann man nur auf einer Seite befahren.

Bereits am Donnerstagmorgen ist der erste Abschnitt der Poststraße in Aue nach den Bauarbeiten wieder freigegeben worden. Doch die Verkehrsführung ist jetzt doch eine andere, als ursprünglich vom Ordnungsamt der Stadt angegeben. Das hat für Verwirrung gesorgt.
Mehr Artikel