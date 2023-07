Videokonferenz statt Exkursion: Minister diskutiert über Waldzerstörungen im Erzgebirge

Der Anruf kam aus dem Auto. Während Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) in seinem Dienstwagen zum nächsten Termin fuhr, diskutierte er mit Mitgliedern der Grünen Aktion Westerzgebirge (GAW), die in ihrem Vereinshaus in Eibenstock am Computer saßen, über die Holzernte. „Er scheint sehr engagiert zu sein, wir hatten einen guten...