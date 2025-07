Vollsperrung von wichtiger Straße im Erzgebirge plötzlich verschoben: Das müssen Autofahrer wissen

Autofahrer in Aue konnten am Montag aufatmen: Die angekündigte Vollsperrung der Poststraße startete überraschend nicht. Wie geht es weiter? Und was gilt für Busfahrgäste, die normalerweise am Postplatz starten?

Eine positive Überraschung hat es für Autofahrer am Montag in Aue gegeben. Eigentlich sollte zu Wochenbeginn mit der Poststraße eine wichtige Straße für Sanierungsarbeiten über Monate voll gesperrt werden. Doch stattdessen: freie Fahrt. Warum? Und wie geht es nun weiter?