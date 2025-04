Vom Traumjob Mechatroniker bis Metallbauer: Warum junge Erzgebirger fürs Handwerk brennen

In Aue sind am Montagabend knapp 50 Gesellinnen und Gesellen nach abgeschlossener Lehre freigesprochen worden. Was die jungen Handwerker antreibt und wie ihre Zukunftspläne aussehen.

Aus Ketten losgeschlagen – das werden erzgebirgische Lehrlinge nach bestandener Abschlussprüfung nicht. Doch andernorts gibt es diese ungewöhnliche Zeremonie tatsächlich, wie Steffen Böttcher, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge-Chemnitz, weiß. Die Wurzeln liegen im Mittelalter. Damals waren Lernenden an ihre Meister... Aus Ketten losgeschlagen – das werden erzgebirgische Lehrlinge nach bestandener Abschlussprüfung nicht. Doch andernorts gibt es diese ungewöhnliche Zeremonie tatsächlich, wie Steffen Böttcher, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Erzgebirge-Chemnitz, weiß. Die Wurzeln liegen im Mittelalter. Damals waren Lernenden an ihre Meister...