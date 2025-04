Warum dieser Norweger im Erzgebirge auf DNA-Jagd geht

Plötzlich steht ein Fremder vor der Haustür und bittet um eine Speichelprobe. Das ist verdächtig. Es könnte aber auch ein Ahnenforscher sein. Wie Vidar Birkeland aus Oslo, der im Erzgebirge nach seinen Vorfahren sucht.

Am Anfang dachte Vidar Birkeland (59), dass alles nicht so schwer sein kann. Ein paar Adressen aus dem Telefonbuch abschreiben, ein wenig Klinkenputzen und schon ist das Rätsel gelöst. Aber so einfach war es nicht. „Die Leute sind vorsichtig“, sagt Birkeland. „Ich kann das ja verstehen.“ Ein Fremder an der Haustür, der Kauderwelsch...