Ein fiktives Fußballspiel hat zahlreiche Polizisten am Montag am Erzgebirgsstadion in Aue gefordert. Bild: Ralf Wendland

Ein fiktives Fußballspiel hat zahlreiche Polizisten am Montag am Erzgebirgsstadion in Aue gefordert. Bild: Ralf Wendland

Aue 24.03.2025

Was ein Großaufgebot der Polizei am Erzgebirgsstadion in Aue macht