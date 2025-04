Was hält den Glauben im Erzgebirge lebendig – und wie lange noch?

Das Erzgebirge ist für seine Frömmigkeit bekannt. In einigen Gemeinden sind die Christen in der Mehrheit. Warum kommen so viele Menschen hier in die Kirche - und was bedeutet das für die Zukunft?

Michael Poppitz hebt einen Nistkasten auf die Brüstung der Holzkanzel, die Kirchenbänke vor ihm sind bis auf den letzten Platz besetzt. Er wird den Kasten während des Gottesdienstes als Geschenk überreichen. Im vorderen Teil des Kirchenschiffs lagern noch acht weitere dieser Kästen, einer für jeden Konfirmanden und jede Konfirmandin. Die... Michael Poppitz hebt einen Nistkasten auf die Brüstung der Holzkanzel, die Kirchenbänke vor ihm sind bis auf den letzten Platz besetzt. Er wird den Kasten während des Gottesdienstes als Geschenk überreichen. Im vorderen Teil des Kirchenschiffs lagern noch acht weitere dieser Kästen, einer für jeden Konfirmanden und jede Konfirmandin. Die...